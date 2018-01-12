Прокуратура нашла нарушения в зоопарке в Приморье, где от лап леопарда пострадал ребенок

12.01.18 06:07

© РИА Новости. Виталий Безруких

12 января. Interfax-Russia.ru - Прокуратура просит следственные органы в Приморье возбудить уголовное дело после нападения леопарда на двухлетнего ребенка в зоопарке "Чудесный", где были выявлены нарушения мер безопасности.

"На момент происшествия принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

В частности, по мнению проверяющих, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадежными.

Отмечается, что материалы проверки направлены в органы следствия для принятия решения о возбуждении уголовного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

В то же время прокуратура указывает, что в настоящее время руководство зоопарка уже принимает меры, направленные на устранение выявленных нарушений.