Первый международный медиафорум пройдет в Южно-Сахалинске в марте

12 января. Interfax-Russia.ru - Первый международный медиафорум впервые пройдет в Южно-Сахалинске 1-2 марта, ожидается, что он соберет около 1 тыс. участников, сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.
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"Ожидается, что Медиафорум объединит около 1 тыс. участников - журналистов, представителей смежных направлений, общественности и органов власти России и зарубежья. В центре внимания будет тема развития информационного общества Сахалинской области и Дальнего Востока. Задачи форума - объединение журналистского сообщества региона и укрепление связей с коллегами из других регионов России и стран АТР", - говорится в сообщении.
Площадкой проведения медиакоммуникационного мероприятия станет Сахалинский государственный университет (СахГУ). Организаторы мероприятия - правительство Сахалинской области, СахГУ при поддержке Союза журналистов России.
Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на расширение взаимодействия между СМИ, властью и бизнесом.
В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Главными спикерами форума выступят региональные и федеральные эксперты. На форуме будет работать выставка достижений региона. Для гостей подготовят пресс-туры на ведущие предприятия Сахалина. Предполагается, что медиафорум станет ежегодным.