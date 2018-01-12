Проект ученых ДВФУ для создания сверхбыстрой электроники получил совместный грант России и Китая

12.01.18 06:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 января. Interfax-Russia.ru - Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выиграли совместный грант Российского фонда фундаментальных исследований и Государственного фонда естественных наук Китая, сообщает пресс-служба вуза.

Финансовая поддержка позволит углубить исследование многослойных магнитных структур для электроники нового типа (спин-орбитроники) - энергоэффективных и сверхбыстрых устройств обработки информации и искусственного интеллекта.

"Спин-орбитроника - одно из самых перспективных направлений современной науки. Благодаря новейшим разработкам, для переключения намагниченности - бита данных - в ячейках памяти больше не нужны внешние магнитные поля, а достаточно использовать электрические импульсы. Ячейки памяти могут стать значительно меньше, при этом скорость их работы многократно увеличится по сравнению с имеющимися аналогами", - приведены в сообщении слова руководителя проекта, ведущего научного сотрудника лаборатории пленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ Александра Самардака.

Российско-китайский грант позволит ученым ДВФУ провести испытания и получить новые данные в лаборатории для низкотемпературных исследований Института физики Китайской академии наук. Также запланированы совместные работы коллег из КНР в ДВФУ и двухсторонние научные семинары.