Сахалинские власти намерены наказать подрядчиков, по чьей вине во время урагана разрушило крыши более 40 домов

12.01.18 06:56

© РИА Новости. Сергей Котов

12 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поручил властям Углегорского района, где в конце декабря ураганом разрушило крыши 42 зданий, обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности недобросовестных подрядчиков, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Областные власти намерены добиться наказания для подрядчиков, установивших некачественные кровли в Углегорском районе. Губернатор предложил муниципальной власти обратиться к правоохранителям за содействием в проведении расследования", - говорится в сообщении.

"Натиска предновогодней стихии, как показала предварительная проверка, не выдержали многие кровли, сделанные в 2013-2014 годах. В этой связи возникает немало вопросов к подрядным организациям, которые их устанавливали, а также к сотрудникам местной администрации, подписавшим акты о выполненных работах", - приводит пресс-служба слова губернатора.

"Мы предложим прокуратуре провести проверку этих фактов. Убежден, виновные должны быть наказаны", - добавил О. Кожемяко.

Пресс-служба сообщает, что в течение всех новогодних каникул бригады строителей завершили разбор поврежденных элементов кровель зданий. Составлены графики восстановления крыш, выбраны подрядные организации, которые уже приступили к работам.

Углегорскому району из областного резерва выделено 12 тыс. кв. метров кровельного материала, что хватит на покрытие всех поврежденных крыш.