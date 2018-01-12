Шквалистый ветер в Барнауле повредил светофоры и оставил без света почти 100 домов

12.01.18 07:29

© РИА Новости. Руслан Кривобок

12 января. Interfax-Russia.ru - Последствия шквалистого ветра, обрушившегося на Алтайский край накануне, устраняют в Барнауле, сообщает в пятницу пресс-центр мэрии города.

"Вечером и минувшей ночью в Барнауле был сильный шквалистый ветер. Из-за сильных порывов ветра и срабатывания автоматики защиты линий электропередач в пригородных поселках произошло частичное отключение электроэнергии. До утра без электроэнергии оставались почти 100 домов в поселках Благодатное и 50 домов в Новомихайловка. Ведутся работы по восстановлению нормативного напряжения для работы газовых котлов. Также повреждены пять светофоров", - говорится в сообщении.

По данным властей, их восстановление планируется в пятницу.

Кроме того, из-за непогоды было отменено 10 междугородних рейсов до Казахстана.