Пакет с 10 кг костей мамонта изъят у пассажира в аэропорту Красноярска

12.01.18 08:13

© РИА Новости. Егор Алеев

12 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники транспортной полиции Красноярска задержали авиапассажира за попытку незаконного провоза бивней мамонта, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО в пятницу.

По данным ведомства, 25-летний житель города Невинномыска с пакетом, в котором находилось около 10 кг костей мамонта, был задержан во время входного контроля в здание аэровокзала.

"Он рассказал, что обнаружил мешок с костями рядом с мусорным баком в одном из районов города и решил увезти домой для изготовления сувениров", - говорится в сообщении.

Красноярским краевым краеведческим музеем установлено, что восемь фрагментов костей являются частями бивней мамонта и один - клыком моржа. Возраст останков составляет не менее 4,5 тысяч лет.