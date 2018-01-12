Более 50 тыс. человек посетили парк "Россия - моя история" в Петербурге на зимних каникулах

12.01.18 08:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 января. Interfax-Russia.ru - Исторический парк "Россия - моя история" в Петербурге за время школьных зимних каникул посетили свыше 50 тыс. человек, сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

"Основную часть посетителей составили семьи с детьми, школьники, студенты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Многие гости северной столицы включили визит в исторический парк в свою экскурсионную программу. Наряду с уже завоевавшими популярность экспозициями "Рюриковичи" и "Романовы", особый интерес вызвала экспозиция "Санкт-Петербург. История развития", освещающая различные эпохи жизни города", - отмечается в пресс-релизе.

Специально для юных посетителей была представлена интерактивная программа "История Рассеянного с улицы Бассейной" в виде игры-квеста. Детей в занимательной форме познакомили с творчеством Самуила Маршака.

Парки "Россия - моя история" открыты в нескольких десятках городах России. Первый исторический парк "Россия - моя история" открылся в Москве на ВДНХ в конце 2015 года. Парк создан на основе мультимедийных экспозиций: "Рюриковичи", "Романовы", "ХХ век. 1914-1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе" и занимает 22 тыс. кв.м.

Содержание экспозиций парков вызвало вопросы среди историков. 7 декабря 2017 года на официальном сайте Вольного исторического общества было опубликовано обращение в адрес министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, в котором была поставлена под сомнение компетентность создателей этого проекта. В частности, представители общества обвиняют организаторов парков в том, что они обеляют личность Ивана Грозного, оговаривают декабристов.

Создатели парков в свою очередь ответили, что при разработке экспозиций было подготовлено около 7 тыс. оригинальных исторических очерков, использовано более 6 тыс. цитат, более 40 игровых приложений.