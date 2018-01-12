Бесплатным Wi-Fi в центре Москвы в новогодние праздники воспользовались свыше 100 тыс. человек

12.01.18 09:35

© РИА Новости. Евгения Новоженина

12 января. Interfax-Russia.ru - Более 100 тысяч человек воспользовались бесплатным Wi-Fi в центре столицы в новогодние праздники, сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Чаще всего к интернет-сети подключались с Тверской улицы, Манежной площади и Рождественки, - сказано в сообщении. - С 31 декабря по 8 января горожане загрузили более шести терабайт трафика. Активнее всего интернетом пользовались 2 января".

В среднем каждый пользователь провел в сети 24 минуты. В общей сложности горожане подключились свыше 1,1 миллиона раз к городским точкам доступа, уточняется в сообщении.

Бесплатный Wi-Fi действует на 200 улицах в центре Москвы и в 24 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров.