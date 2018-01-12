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12.01.18 09:35
Бесплатным Wi-Fi в центре Москвы в новогодние праздники воспользовались свыше 100 тыс. человек
"Чаще всего к интернет-сети подключались с Тверской улицы, Манежной площади и Рождественки, - сказано в сообщении. - С 31 декабря по 8 января горожане загрузили более шести терабайт трафика. Активнее всего интернетом пользовались 2 января".
В среднем каждый пользователь провел в сети 24 минуты. В общей сложности горожане подключились свыше 1,1 миллиона раз к городским точкам доступа, уточняется в сообщении.
Бесплатный Wi-Fi действует на 200 улицах в центре Москвы и в 24 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров.
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