На полигоне "Кучино" зафиксировано превышение концентрации сероводорода

12.01.18 09:42

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

12 января. Interfax-Russia.ru - Жалобы на неприятный запах продолжают поступать от жителей Московского региона, за прошедшие сутки зафиксировано почти шесть десятков обращений, сообщает МЧС в пятницу.

"За 11 января от жителей Москвы и Московской области поступило 57 обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе полигона "Кучино" зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Жалобы на запах "тухлой квашеной капусты" начали поступать с 8 декабря. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".