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12.01.18 09:42
На полигоне "Кучино" зафиксировано превышение концентрации сероводорода
"За 11 января от жителей Москвы и Московской области поступило 57 обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в районе полигона "Кучино" зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.
Жалобы на запах "тухлой квашеной капусты" начали поступать с 8 декабря. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".
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