Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух грузовиков в Калмыкии

12.01.18 10:33

© РИА Новости. Игорь Онучин

12 января. Interfax-Russia.ru - Столкновение двух грузовиков "ДАФ" и "КАМаз" произошло на 218 километре автодороги ФАД Р-22 в Калмыкии, есть раненые, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"ДТП произошло в пятницу в 00:30 мск. В результате столкновения грузовые автомобили загорелись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре человека были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.