Грузооборот морских портов РФ в 2017г вырос на 9%, до 787 млн тонн

12.01.18 10:41

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 января. Interfax-Russia.ru - Грузооборот морских портов РФ в 2017 году вырос на 9% по сравнению с 2016 г., до 786,97 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Объем перевалки сухих грузов увеличился на 11,1% - до 372,94 млн тонн, наливных грузов - на 8,3%, до 414,03 млн тонн.