Номерной фонд отелей Москвы вырастет в 2018 году на 5,5 тыс. номеров

12.01.18 10:44

© РИА Новости. Максим Блинов

12 января. Interfax-Russia.ru - Номерной фонд гостиниц Москвы увеличится в 2018 году более чем на 5 500 номеров, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на главу комитета Константина Тимофеева.

"В 2018 году в городе планируется открыть еще 27 объектов гостиничного хозяйства на 5 552 номера. На площадках 20 объектов, подлежащих вводу в 2018 году, ведутся строительно-монтажные работы на разных стадиях строительства. По оставшимся объектам ведется оформление разрешительной документации", - уточнил К.Тимофеев.

Он добавил, что в первом-втором кварталах 2018 года планируется ввести в эксплуатацию восемь гостиниц по адресам: ул. Краснопрудная, вл. 12, стр. 1; ул. Рогожский Вал, вл. 12; ул. Ляпидевского, вл. 1; Серебрянический пер., вл.12, стр.1; проспект Вернадского, д. 84, корп. 2; ул. Озерная, вл. 2А; Космодамианская наб., вл. 28, стр.1; ул. Большая Спасская, д. 4, стр. 1, Докучаев пер., вл. 2, стр.1.

Всего в Москве на сегодняшний день насчитывается 1183 отеля с номерным фондом в 67 700 номеров. В период с 2011 по 2017 годы было введено в эксплуатацию 48 гостиниц вместимостью порядка 8 400 номеров.

В 2019 планируется построить и ввести в эксплуатацию 11 объектов гостиничного назначения на 1 311 номеров.