Полицейские изъяли в Челябинской области почти 30 кг "синтетики"

12.01.18 11:55

© РИА Новости. Sputnik

12 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали в Челябинской области подозреваемого в наркосбыте и изъяли почти 30 килограммов синтетических наркотиков, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу.

Автомобиль, которым управлял 35-летний мужчина, был остановлен полицейскими в Сосновском районе Челябинской области на 25-м километре автодороги Вахрушево - Долгодеревенское.

В салоне машины оказался тайник с синтетическим наркотиком массой более 25 килограммов. Установлено, что наркотики мужчина хранил с целью сбыта, сказано в сообщении.

Кроме того, в пригороде Челябинска полицейские нашли несколько сделанных подозреваемым "закладок" с этим же наркотиком общим весом порядка 4 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Задержанный по решению суд помещен под арест.

Оперативные мероприятия проводились силами сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Челябинской области, а также инспекторами ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области