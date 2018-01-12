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12.01.18 12:05
Массовое обливание "моржей" ледяной водой пройдет в Тюмени на 20-градусном морозе
Флешмоб, в котором примут участие "моржи" из центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень", пройдет на самом большом ледовом катке, расположенном на площадке перед одним из торгово-развлекательных комплексов.
"Моржи" устроят массовые обливания ледяной водой прямо на катке, а затем проедутся на коньках", - отмечается в сообщении.
Кроме того, участники флешмоба расскажут тюменцам, как правильно нужно закаляться.
Ранее сообщалось, что 12 января в Тюмени из-за мороза отменили занятия у школьников второй смены с первого по четвертый классы.
Утром в Тюмени было минус 24 градуса, однако из-за северо-западного ветра, дующего со скоростью 4 м/с, мороз ощущается довольно сильный. Сейчас в городе минус 20 градусов, дует такой же пронзительный ветер.
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