Массовое обливание "моржей" ледяной водой пройдет в Тюмени на 20-градусном морозе

12.01.18 12:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 января. Interfax-Russia.ru - Тюменские любители закаливания в преддверии Крещения в пятницу устроят флешмоб с массовым обливанием холодной водой, сообщает в пятницу пресс-служба проекта сети ледовых катков "Звездный полюс".

Флешмоб, в котором примут участие "моржи" из центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень", пройдет на самом большом ледовом катке, расположенном на площадке перед одним из торгово-развлекательных комплексов.

"Моржи" устроят массовые обливания ледяной водой прямо на катке, а затем проедутся на коньках", - отмечается в сообщении.

Кроме того, участники флешмоба расскажут тюменцам, как правильно нужно закаляться.

Ранее сообщалось, что 12 января в Тюмени из-за мороза отменили занятия у школьников второй смены с первого по четвертый классы.

Утром в Тюмени было минус 24 градуса, однако из-за северо-западного ветра, дующего со скоростью 4 м/с, мороз ощущается довольно сильный. Сейчас в городе минус 20 градусов, дует такой же пронзительный ветер.