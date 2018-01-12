Тверская область обеспечит софинансирование строительства Западного моста в Твери

12.01.18 12:13

© РИА Новости. Максим Блинов

12 января. Interfax-Russia.ru - Решение вопросов по строительству Западного моста через Волгу в Твери будет ускорено, сообщил журналистам глава Тверской области Игорь Руденя, комментируя итоги рабочей поездки президента России Владимира Путина в Тверскую область 10 января.

"Президент < . . . > подписал документ, поручение по ускорению этого (строительство моста - ИФ) процесса - прохождения процедуры и принятия решения. Надеемся, оно будет положительным, и будет определен срок реализации проекта", - сказал И.Руденя.

При этом он отметил, что Тверская область готова обеспечить софинансирование строительства объекта в объеме 1,8 млрд рублей.

"В этом году, помимо проектно-сметной документации, предусмотрено выделить средства на завершение экспертизы по транспортной безопасности. В 2018-м году планируется также завершить работы по согласованию переноса коммуникаций, в том числе высоковольтных линий", - добавил губернатор.

Он уточнил, что проект подразумевает реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу в районе проспекта Калинина. Это позволит увеличить пропускную способность одной из крупных улиц Твери. Кроме того, предполагается расширение количества полос так называемого "Горбатого моста" в Заволжском районе.