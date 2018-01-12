Пограничники спасли моряков судна с отказавшим двигателем у берегов Крыма

12.01.18 12:24

© РИА Новости. Кирилл Ясько

12 января. Interfax-Russia.ru - Пограничники спасли двух моряков с российского буксира "Голд Фортуна", которые терпели бедствие в шторм в Керченском проливе в ночь на пятницу, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

"Поступил сигнал SOS. Буксир следовал по маршруту Джугба (Краснодарский край) - Аршинцево (Крым), однако при подходе к Керченскому проливу обнаружилась неисправность двигателя. Ремонт собственными силами успеха не принес. Сильный ветер и высокая волна не дали возможности встать на якорь", - говорится в пресс-релизе.

Пограничный сторожевой катер выдвинулся к месту происшествия в район мыса Кыз-Аул и поднял на борт двух членов экипажа. Они доставлены в порт "Керчь". Жизни моряков ничего не угрожает.