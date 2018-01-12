|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.01.18 12:30
Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, пострадавших нет
Столкновение зафиксировано около 7:30 мск на 55 километре автодороги "Цивильск-Ульяновск".
"Автобус Караклинской общеобразовательной школы, который забрал ребят из деревни Воронцовка Канашского района, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с грузовиком. Со слов очевидцев, это была автомашина КАМАЗ. Водитель практически сразу уехал с места ДТП, до приезда сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Дети и сопровождающий их педагог были доставлены в медучреждение, никаких телесных повреждений у них не обнаружено.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.
"По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя школьного автобуса, который не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество", - сообщается в пресс-релизе.
В свою очередь республиканское СУ СКР сообщает о начале доследственной проверки по факту ДТП.
"Следователи проверяют, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, устанавливается личность водителя грузовика, который также совершил административное правонарушение - покинул место дорожно-транспортного происшествия.
|
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket