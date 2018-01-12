Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, пострадавших нет

12.01.18 12:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 января. Interfax-Russia.ru - Дорожная авария с участием школьного автобуса, перевозившего детей, произошла в Канашском районе Чувашии в пятницу утром, сообщает республиканское УГИБДД.

Столкновение зафиксировано около 7:30 мск на 55 километре автодороги "Цивильск-Ульяновск".

"Автобус Караклинской общеобразовательной школы, который забрал ребят из деревни Воронцовка Канашского района, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с грузовиком. Со слов очевидцев, это была автомашина КАМАЗ. Водитель практически сразу уехал с места ДТП, до приезда сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Дети и сопровождающий их педагог были доставлены в медучреждение, никаких телесных повреждений у них не обнаружено.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

"По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя школьного автобуса, который не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество", - сообщается в пресс-релизе.

В свою очередь республиканское СУ СКР сообщает о начале доследственной проверки по факту ДТП.

"Следователи проверяют, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, устанавливается личность водителя грузовика, который также совершил административное правонарушение - покинул место дорожно-транспортного происшествия.