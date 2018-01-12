Арктический воздух несет похолодание в Крым

12.01.18 12:34

© РИА Новости. Макс Ветров

12 января. Interfax-Russia.ru - Крымское управление МЧС России распространило экстренное предупреждение на ближайшие три дня из-за резкого ухудшения погоды в регионе.

"13-15 января из-за вторжения арктического холодного воздуха в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, 14 и 15 января - местами сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, 13 и 14 января - порывы до 25 м/с", - говорится в пресс-релизе чрезвычайного ведомства.

По данным регионального гидрометцентра, в пятницу в Крыму 0-5 градусов тепла, в субботу - до минус 6 градусов, в воскресенье днем -2-7 градусов ниже ноля, ночью -5-10 градусов С.