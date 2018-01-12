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12.01.18 12:57
Татарстан внес в план приватизации-2018 девять предприятий республики
Так, в частности, в перечень внесены 11,99% акций АО "Нижнекамскресурсы", 0,196% обыкновенных и 0,00017% привилегированных акций ПАО "Нижнекамскшина", 0,277% привилегированных акций АО "Казанский оптико-механический завод", 25% плюс 1 акция АО "Технопарк промышленных технологий "Инновационно-технологический центр "КНИАТ".
В программу приватизации также включены 19,27% акций АО "Санаторий Крутушка", 7,69% ОАО "Елабужское хлебоприемное предприятие", блокпакет плюс одна акция ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов N2" и ЗАО "Бугульминский элеватор".
Кроме того планом утверждена приватизация ГУП "Учебно-опытное хозяйство".
Таким образом, список состоит из девяти предприятий республики.
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