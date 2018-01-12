Предприниматели в 2017г подали в Генпрокуратуру более 3 тыс. жалоб

12.01.18 13:04

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 января. Interfax-Russia.ru - Каждая третья жалоба российских предпринимателей, поданная в Генпрокуратуру РФ, том числе, через интернет, удовлетворена, заявил глава надзорного ведомства Юрий Чайка.

"Только в ходе единых дней приема предпринимателей и на электронный адрес Генерального прокурора поступило более 3 тыс. обращений представителей хозяйствующих субъектов. Многим из них оперативно оказана реальная помощь. Практически по трети заявлений приняты меры реагирования, восстановлены нарушенные права",- сказал Ю. Чайка в пятницу на торжественном собрании в связи с Днём работника прокуратуры РФ.

Он отметил, что речь идет о жалобах, поданных в 2017 году.

По словам Ю.Чайки, данная работа проводится в рамках реализации мероприятий по охране интересов бизнеса.

Кроме того, по словам генпрокурора, во исполнение поручений президента России обеспечивалось надзорное сопровождение исполнения государственного оборонного заказа, функционирования жилищно-коммунального и транспортного комплексов.

"Координационными мерами усилено межведомственное взаимодействие правоохранительных органов в целях пресечения коррупционных, экстремистских, террористических преступлений, других наиболее опасных криминальных проявлений",- сказал Ю.Чайка.