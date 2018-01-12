Дума Нижнего Новгорода 17 января выберет нового градоначальника из двух претендентов

12.01.18 13:16

© РИА Новости. Олег Золото

12 января. Interfax-Russia.ru - Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода на заседании в пятницу допустила к итоговому голосованию двух претендентов на этот пост, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в управлении по связям с общественностью и СМИ гордумы.

Члены комиссии рассмотрели заявки руководителя фракции ЛДПР в нижегородском Заксобрании Владислава Атмахова, главы администрации городского округа Шахунья Романа Кошелева, выдвинутого группой депутатов нижегородской гордумы, а также депутата Госдумы РФ Владимира Панова, выдвинутого врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Все претенденты представители свои программы.

По результатам голосования членов комиссии в итоговый список кандидатов, который будет представлен на итоговое голосование депутатам думы Нижнего Новгорода, вошли Р.Кошелев, набравший 8 из 10 голосов, и В.Панов, набравший 10 голосов. За кандидатуру В.Атмахова не проголосовал никто.

Избрание главы Нижнего Новгорода состоится на заседании гордумы 17 января.