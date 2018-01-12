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12.01.18 13:24
Новосибирская область в январе планирует вывезти около 100 тыс. тонн зерна
Как сообщил "Интерфаксу" врио главы областного Минсельхоза Василий Пронькин, основной покупатель - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) может вывезти 50 тыс. тонн, другие зернотрейдеры - 30-40 тыс. тонн.
По его словам, зерно из области отправляется так называемыми зерновыми составами. "Обычный состав идет по расписанию грузового поезда, зерновой - по расписанию пассажирского поезда, что гораздо быстрее", - пояснил он.
Как уточнил В.Пронькин, за последние несколько дней уже отправлены четыре состава - 250 вагонов. Сейчас 256 вагонов под погрузкой.
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