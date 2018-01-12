Около тысячи жителей Курска остаются без тепла и горячей воды из-за аварии

12.01.18 14:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 января. Interfax-Russia.ru - Авария на магистральном трубопроводе оставила без тепла около 1 тыс. человек в Центральном округе Курска, сообщает региональное ГУ МЧС в пятницу.

В связи с проведением ремонта в настоящее время ограничена подача тепла и горячей воды в 27 жилых домов, в которых проживают 958 человек.

В пресс-службе филиала ПАО "Квадра" - "Курская генерация" "Интерфаксу" сообщили, что завершить все ремонтные работы планируется сегодня до 17:00.

"Сейчас приняты все необходимые меры для скорейшего завершения ремонта. На месте работает оперативно-ремонтная бригада филиала, укомплектованная всем необходимым оборудованием и спецтехникой", - сказал собеседник агентства.