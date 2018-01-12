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12.01.18 14:22
Компания из Владивостока построит ВЛ для ТОР "Камчатка" за 398 млн руб
Компания предложила выполнить работы за 397,708 млн рублей при начальной цене контракта 428,076 млн рублей (без НДС). В открытом конкурсе также участвовали ООО "Радиострой РТВ" (Москва, 398,136 млн рублей) и красноярские ООО "МонтажЭлектроСервис " (419,112 млн рублей) и ЗАО "КРИС" (417,399 млн рублей).
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Дальний Восток Энергосервис" зарегистрировано в 2008 году во Владивостоке и принадлежит физлицам. В последние годы компания выполняла различные подряды на строительство ЛЭП, ВОЛС и другие работы на территории Дальнего Востока на 200-450 млн рублей в год.
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