Компания из Владивостока построит ВЛ для ТОР "Камчатка" за 398 млн руб

12.01.18 14:22

© РИА Новости. Павел Лисицын

12 января. Interfax-Russia.ru - ПАО "Камчатскэнерго" (Петропавловск-Камчатский, входит в группу "РусГидро" (MOEX: HYDR)) признало ООО "Дальний Восток Энергосервис" (Владивосток) победителем тендера на строительство ВЛ-110 кВ от подстанции 220/110/35/10 кВ "Авача" до подстанции 110/10 кВ "Зеленовские озерки", следует из данных сайта госзакупок.

Компания предложила выполнить работы за 397,708 млн рублей при начальной цене контракта 428,076 млн рублей (без НДС). В открытом конкурсе также участвовали ООО "Радиострой РТВ" (Москва, 398,136 млн рублей) и красноярские ООО "МонтажЭлектроСервис " (419,112 млн рублей) и ЗАО "КРИС" (417,399 млн рублей).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Дальний Восток Энергосервис" зарегистрировано в 2008 году во Владивостоке и принадлежит физлицам. В последние годы компания выполняла различные подряды на строительство ЛЭП, ВОЛС и другие работы на территории Дальнего Востока на 200-450 млн рублей в год.