|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.01.18 14:33
Жителям тюменской многоэтажки выделят матпомощь из резервного фонда областного правительства
Пресс-служба главы региона сообщает в пятницу, что по распоряжению губернатора из резервного фонда областного правительства региональному департаменту соцразвития будут выделены денежные средства, которые будут предназначены для оплаты аренды жилья на время ремонта дома, а также риэлторских услуг.
Материальная помощь на оплату аренды жилья будет предоставляться в течение 12 месяцев в размере до 15 тыс. рублей в месяц тем, кто проживал в однокомнатных квартирах, до 18 тыс. рублей в месяц - жильцам двухкомнатных квартир.
Средства на оплату риэлторских услуг по подбору жилья будут возмещены в размере фактических расходов, но не более 12 тыс. рублей.
При этом подчеркивается, что получатели помощи должны быть зарегистрированы по месту жительства в этом доме и не иметь в своей собственности и в собственности членов своих семей другого жилья в Тюмени.
|
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket