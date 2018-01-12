Жителям тюменской многоэтажки выделят матпомощь из резервного фонда областного правительства

12.01.18 14:33

© РИА Новости. Владимир Трефилов

12 января. Interfax-Russua.ru - Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал распоряжение о выделении материальной помощи жильцам девятиэтажного дома в Тюмени, который пострадал в результате крупного пожара.

Пресс-служба главы региона сообщает в пятницу, что по распоряжению губернатора из резервного фонда областного правительства региональному департаменту соцразвития будут выделены денежные средства, которые будут предназначены для оплаты аренды жилья на время ремонта дома, а также риэлторских услуг.

Материальная помощь на оплату аренды жилья будет предоставляться в течение 12 месяцев в размере до 15 тыс. рублей в месяц тем, кто проживал в однокомнатных квартирах, до 18 тыс. рублей в месяц - жильцам двухкомнатных квартир.

Средства на оплату риэлторских услуг по подбору жилья будут возмещены в размере фактических расходов, но не более 12 тыс. рублей.

При этом подчеркивается, что получатели помощи должны быть зарегистрированы по месту жительства в этом доме и не иметь в своей собственности и в собственности членов своих семей другого жилья в Тюмени.