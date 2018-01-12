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12.01.18 14:50
Собянин отмечает героизм и профессиональное мастерство московских спасателей
"В Москве создана эффективная и современная спасательная служба, благодаря большой профилактической работе в городе за последние 5 лет на треть уменьшилось количество пожаров. Благодаря вашему героизму, своевременности выездов на место происшествий в 2 раза уменьшилось число погибших на пожарах", - сказал С.Собянин.
Мэр отметил спасателей Московского пожарно-спасательного центра, которые "рискуя своей жизнью, проявляя героизм, профессиональное мастерство", спасли в прошлом году более 300 человек. Также он поблагодарил службу спасения на воде, которая благодаря "своевременной реакции и быстрым действиям" спасла больше 130 жизней.
Кроме этого, мэр выразил слова благодарности Московскому авиационному центру. "Вы прибываете на место самых сложных, самых проблемных чрезвычайных ситуаций. И порой только от вас зависит насколько быстро и своевременно будет оказана помощь пострадавшим", - сказал С.Собянин.
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