Собянин отмечает героизм и профессиональное мастерство московских спасателей

12.01.18 14:50

© РИА Новости. Антон Денисов

12 января. Interfax-Russia.ru - Количество пожаров в Москве за последние 5 лет снизилось на треть, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения наград спасателям в пятницу.

"В Москве создана эффективная и современная спасательная служба, благодаря большой профилактической работе в городе за последние 5 лет на треть уменьшилось количество пожаров. Благодаря вашему героизму, своевременности выездов на место происшествий в 2 раза уменьшилось число погибших на пожарах", - сказал С.Собянин.

Мэр отметил спасателей Московского пожарно-спасательного центра, которые "рискуя своей жизнью, проявляя героизм, профессиональное мастерство", спасли в прошлом году более 300 человек. Также он поблагодарил службу спасения на воде, которая благодаря "своевременной реакции и быстрым действиям" спасла больше 130 жизней.

Кроме этого, мэр выразил слова благодарности Московскому авиационному центру. "Вы прибываете на место самых сложных, самых проблемных чрезвычайных ситуаций. И порой только от вас зависит насколько быстро и своевременно будет оказана помощь пострадавшим", - сказал С.Собянин.