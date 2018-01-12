Следствие просит суд арестовать водителя автобуса, въехавшего в декабре в подземный переход в Москве

12.01.18 14:53

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

12 января. Interfax-Russia.ru. Басманный суд в пятницу рассмотрит ходатайство следователя об аресте водителя автобуса, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда, уточнив, что заседание состоится сегодня.

В.Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).