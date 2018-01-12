Количество трамвайных вагонов "Витязь" в 2019 году достигнет трехсот

12.01.18 15:01

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 января. Interfax-Russia.ru - Трамваи нового поколения "Витязь" будут регулярно пополнять парк наземного пассажирского транспорта Москвы, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Прошлой весной у нас заработали первые трехсекционные трамваи "Витязь-М" - бесшумные, просторные и удобные. К концу года в московском трамвайном парке было уже 120 таких вагонов", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в пятницу.

По его информации, в 2018 году в столицу приедут еще около ста вагонов, а в 2019 году их общее количество достигнет 300.