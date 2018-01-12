Полицейский уволен за убийство жены из ревности в подмосковной деревне

12.01.18 15:30

© РИА Новости. ФСБ РФ

12 января. Interfax-Russia.ru - Подозреваемый в убийстве жены сотрудник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России уволен из органов.

"По результатам служебной проверки сотрудник ГУНК МВД России, задержанный по подозрению в убийстве своей супруги, уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Его руководители, отметила она, привлечены к дисциплинарной ответственности.

5 января в деревне Голубое Солнечногорского района Московской области был обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан муж погибшей - 38-летний сотрудник ГУНК МВД России.

Материалы в отношении задержанного переданы в следственные органы.

По предварительным данным, мотивом преступления послужила ревность, пояснила И.Волк.