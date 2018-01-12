Двенадцать человек пострадали в ДТП с грузовиком в Петербурге, один госпитализирован

12.01.18 15:39

© РИА Новости. Кирилл Брага

12 января. Interfax-Russia.ru - В результате столкновения маршрутки и грузового автомобиля в Колпинском районе Санкт-Петербурга пострадали 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в городском комитете здравоохранения.

"По предварительным данным, пострадали 12 человек, один из них госпитализирован", - сказал собеседник.

Состояние пострадавших в комитете не уточнили.

Как сообщалось, около 14:30 на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии в Колпинском районе. На пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы произошло столкновение маршрутного такси марки "Паз" и грузового автомобиля "Мерседес".