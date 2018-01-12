Ветер с порывами до 20 м/с прогнозируется на Ямале

12.01.18 15:42

© РИА Новости. Ю.Ищенко

12 января. Interfax-Russia.ru - Мороз и сильный ветер ожидаются в субботу в Ямало-Ненецком автономном округе, спасатели просят местных жителей соблюдать осторожность.

Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО сообщает, что синоптики прогнозируют метель и ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью может опуститься до 30 градусов ниже нуля.

Прогноз направлен в органы власти, местного самоуправления, ведомства и на объекты инфраструктуры.

Также МЧС призывает граждан быть предельно внимательными. В частности, автомобилистам необходимо учитывать дорожную обстановку и соблюдать правила, дальнобойщикам - запастись в дорогу водой и взять термос с чаем. Кроме того, рекомендуется ограничить выход на улицу детей без сопровождения взрослых.

Также спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, на системах электроснабжения.