Собянин поручил открыть катки и лыжные трассы в Москве

12.01.18 15:45

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 января. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин дал поручение подготовить к открытию катки с естественным льдом, лыжные трассы и тюбинговые горки в связи с наступлением настоящей зимней погоды.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, всего планируется залить 1256 катков, обустроить 208 лыжных трасс с естественным снежным покровом и пять трасс с искусственным оснежением, а также открыть 30 тюбинговых горок.

В настоящее время в Москве функционируют 125 катков с искусственным льдом, семь лыжных трасс с искусственным оснежением, восемь горнолыжных склонов, несколько тюбинговых горок и ряд других объектов зимнего отдыха, устойчивых к плюсовым температурам, уточнили в пресс-службе.