Двое из 12 пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге госпитализированы в тяжелом состоянии

12.01.18 16:09

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 января. Interfax-Russia.ru - Двое пострадавших в результате ДТП маршрутного автобуса и грузовика в Петербурге госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба УГИБДД региона в пятницу.

"В результате столкновения пострадали 12 человек, из них два человека госпитализированы в тяжелом состоянии (водитель автобуса ПАЗ и женщина-пассажир, находившаяся в нем). Причины и обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной ДТП стала неправильно выбранная скорость движения водителем маршрутки, в результате чего произошло столкновение с остановившемся из-за поломки грузовиком.

Как сообщалось, около 14:30 на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии в Колпинском районе. На пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы произошло столкновение маршрутного такси марки "Паз" и грузового автомобиля "Мерседес".