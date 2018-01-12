В Татарстане ожидается мороз до 30 градусов

12.01.18 16:42

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 января. Interfax-Russia.ru - Существенное понижение температуры воздуха прогнозируется в предстоящую ночь в Татарстане, сообщает Гидрометцентр РТ.

"13 января минимальная температура воздуха ночью и утром составит 21-26 градусов мороза, а при прояснениях местами в восточных районах республики - до 31 градуса мороза. Максимальная температура воздуха днем 13-18 градусов мороза, на востоке Татарстана до 22 градусов мороза", - говорится в информации синоптиков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный слабый. На дорогах гололедица.