Утильсбор на автомобили планируется проиндексировать от 0% до 15%

12.01.18 17:09

© РИА Новости. Игорь Агеенко

12 января. Interfax-Russia.ru - Утилизационный сбор на автомобили будет индексирован "в разной степени" - от 0% до 15% и чуть выше в зависимости от ряда факторов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам в Ижевске в пятницу.

"Будет (проиндексирован - ИФ), но в разной степени: по каким-то позициям будет нулевая индексация, по каким то 15%, по каким-то чуть выше - там, где более серьёзно снижаются другие налоги. Мы посмотрели, просто фиксированно чуть выше проиндексировать. Там очень разные проценты, все сильно зависит от динамики других платежей, состояния рынка и всего, что связано с темой утилизации автомобилей", - сказал чиновник.

По его словам, сегодня "буквально по паре позиций расчёт выверяется". "Я думаю, что до конца дня будет документ, который пойдёт на визирование", - добавил он.

Размер индексации утилизационного сбора остается основным вопросом для дальнейшей деятельности автопроизводителей в РФ. Так, в пятницу Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), подводя итоги продаж автомобилей в РФ в 2017 г., впервые не смогла предоставить прогноз на 2018 г., указав на отсутствие ясности с размерами индексации утильсбора. "Главная причина - неопределённость, вызванная недавними изменениями планов правительства касательно уровня увеличения утилизационного сбора в 2018 г. Насколько мы знаем, финальное решение правительства по этому вопросу ещё не оглашено. Пока этого не случится, участникам рынка будет сложно оценить воздействие на их бизнес", - отмечается в материалах АЕБ.

"АЕБ опубликует свой прогноз, когда будут ясны рамочные условия ведения бизнеса", - подчеркнул глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.