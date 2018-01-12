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Минобороны РФ сообщило об уничтожении диверсионной группы, обстрелявшей 31 декабря базу "Хмеймим" в Сирии

© РИА Новости. Михаил Алаеддин
12 января. Interfax-Russia.ru - Российские военные провели в Сирии специальную операцию по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков, осуществивших 31 декабря 2017 года минометный обстрел территории авиабазы "Хмеймим", сообщает Минобороны РФ.

"На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.

По данным Минобороны, "вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь".

Российской военной разведкой в провинции Идлиб также было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа. "Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь" склад беспилотников уничтожен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии.

За местом, где было установлено место базирования диверсионной группы, военные организовали "непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами". "Были назначены высокоточные средства поражения. По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена", - говорится в пресс-релизе.



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