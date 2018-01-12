Шесть человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Омске - СКР

12.01.18 18:22

Фото ГУ МЧС по Омской области

12 января. Interfax-Russia.ru - Шесть человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Омске, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" официальный представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

"Пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Насколько тяжелые травмы, пока неизвестно. Следователи выехали на место происшествия", - сказала Л.Болдинова.

Ранее о шести пострадавших в результате хлопка газа сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Представитель мэрии города Виктор Гашеев, в свою очередь, уточнил, что все жильцы дома эвакуированы.

"Жители всего дома отселены, находятся в автобусах. В ближайшее время будет решаться вопрос о дальнейших действиях", - сообщил В.Гашеев.

Руководство города практически в полном составе также находится на месте взрыва.