Старейшему в мире археологу Василию Любину исполнилось 100 лет

12.01.18 22:51

© РИА Новости. Александр Астафьев

13 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил со столетним юбилеем археолога, ведущего научного сотрудника-консультанта Отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Василия Любина, поздравление опубликовано на сайте правительства.

"Вас по праву можно назвать человеком-легендой, который внёс огромный вклад в развитие отечественной археологии. Именно Вы открыли и всесторонне изучили знаменитые пещерные Кударские стоянки в Южной Осетии. Собрали тысячи уникальных экспонатов, которые сегодня хранятся в Эрмитаже, называются коллекцией Любина и восхищают людей", - говорится в телеграмме.

Как отметил Д.Медведев, ученый вел раскопки практически во всех республиках и краях Северного Кавказа, в Армении, Азербайджане, Туркмении и даже в Африке.

"И всюду Вы делали открытия мирового уровня. И сейчас Вы продолжаете трудиться на благо науки, участвуете в полевых экспедициях, показывая всем нам пример ответственного, неравнодушного отношения к делу, которому посвятили всю свою жизнь", - написал премьер-министр.

Российские СМИ называют В.Любина старейшим археологом мира. За годы исследований профессор Любин стал автором десятка монографий, посвященных палеолитическим культурам Кавказа и Африки.