Спасатели завершили работу на месте обрушения здания в Копейске

13.01.18 11:44

© РИА Новости. Константин Чалабов

13 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели в 8:00 по местному времени (6:00 мск) субботы завершили разбор завалов на месте обрушения заброшенного здания в поселке Бажова Челябинской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"В поселке Бажова (Копейский городской округ, Челябинская область), где накануне произошло обрушение плит перекрытия заброшенного здания, спасатели обнаружили под завалами тела двух погибших", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, аварийно-спасательные работы стали одними из самых масштабных за последнее время в регионе. На место прибыли начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко, заместитель главы Копейского городского округа Владимир Бисеров.

В общей сложности на месте работали 136 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС - 108 человек и 24 единицы техники. Общий объем завалов составил около 150 кубических метров, добавляет пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области, по факту смерти двух местных жителей проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"По предварительным данным, мужчина и женщина получили смертельные травмы при обрушении межэтажных плит перекрытия, когда занимались сбором металлического лома", - отмечается в пресс-релизе.