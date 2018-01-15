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15.01.18 06:11
Жители Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение
"Сейсмическое событие произошло в ночь на понедельник по местному времени. Его эпицентр находился немного южнее мыса Шипунский на глубине 50 км в 90 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.
Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,3.
В свою очередь, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.
После подземных толчков оперативные обследовали здания и сооружения на предмет повреждений.
"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет", - говорится в сообщении МЧС.
Угроза цунами не объявлялась.
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