Жители Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

15.01.18 06:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 января. Interfax-Russia.ru - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в понедельник в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в ночь на понедельник по местному времени. Его эпицентр находился немного южнее мыса Шипунский на глубине 50 км в 90 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,3.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

После подземных толчков оперативные обследовали здания и сооружения на предмет повреждений.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет", - говорится в сообщении МЧС.

Угроза цунами не объявлялась.