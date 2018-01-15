Российские сноубордисты будут готовиться к Олимпиаде-2018 на Сахалине

15.01.18 06:16

© РИА Новости. Евгений Одиноков

15 января. Interfax-Russia.ru - Российские сноубордисты 1 февраля прилетят на Сахалин для подготовки к Олимпиаде-2018, которая с 9 февраля стартует в Южной Корее в городе Пхенчхан, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"На острове пройдет заключительный этап подготовки спортсменов к зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Восемь членов сборной прибывают в Южно-Сахалинск 1 февраля. Базой для их финальных тренировок и акклиматизации перед Играми-2018 станет горнолыжный курорт "Горный воздух", - говорится в сообщении.

"На Сахалине сегодня созданы, пожалуй, лучшие условия для подготовки к Олимпиаде сноубордистов высокого уровня. В окрестностях Южно-Сахалинска на горных склонах обустроена самая большая на Дальнем Востоке и в Сибири зона катания, действуют несколько канатных дорог. Да и климат зимой во многом схож с олимпийским Пхенчханом", - цитирует пресс-служба слова президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонида Мельникова.

Он напомнил, что в советское время перед Олимпийскими играми 1972 года в японском Саппоро на склонах "Горного воздуха" уже проходили акклиматизацию члены сборной страны.

Для тренировок российских спортсменов на горе Большевик (где размещается горнолыжный комплекс "Горного воздуха") специально подготовят трассу, подобную олимпийской. Основой для нее станет действующая трасса "Армейка", которая отличается значительной крутизной склонов и сложностью прохождения. Ее дополнят элементами для двух дисциплин сноуборда - ски-кросс и фристайл. Подготовкой трассы займутся технические специалисты сборной России, которые приедут на Сахалин 25 января.