|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.01.18 06:26
Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2017г вырос на 26%, превысив исторический рекорд в 2 млн человек
При этом на внутренних авиарейсах обслужено 1,782 млн человек (рост на 18%), на международных - 477,4 тыс. пассажиров (рост на 55%). Также серьезный рост показали транзитные перевозки - 38,1 тыс. человек (рост на 44%).
"Аэропорт демонстрировал стабильную положительную динамику в течение всего 2017 года. Миллионный пассажир был обслужен на месяц ранее, чем в предыдущем году, а уже в ноябре был побит исторический рекорд по пассажиропотоку (2,07 млн человек в 2014 году - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.
Красноярский аэропорт в 2017 году начал обслуживание девяти новых прямых авиамаршрутов: в Баку (Азербайджан), Анталию (Турция), Владивосток, Магадан, Читу, Братск (Иркутская область), Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ) и Стрежевой (Томская область).
Кроме того, вырос пассажиропоток на наиболее популярных направлениях: в Москву (перевезено около 877 тыс. пассажиров за год), Санкт-Петербург (97,9 тыс. пассажиров), Новосибирск (87,1 тыс. пассажиров), а также в Симферополь, Екатеринбург, Иркутск, Саратов, Благовещенск и Улан-Удэ.
|
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket