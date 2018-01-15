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Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2017г вырос на 26%, превысив исторический рекорд в 2 млн человек

© РИА Новости. Игорь Руссак
15 января. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Красноярск" ("Емельяново") в 2017 году обслужил 2,297 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом на внутренних авиарейсах обслужено 1,782 млн человек (рост на 18%), на международных - 477,4 тыс. пассажиров (рост на 55%). Также серьезный рост показали транзитные перевозки - 38,1 тыс. человек (рост на 44%).

"Аэропорт демонстрировал стабильную положительную динамику в течение всего 2017 года. Миллионный пассажир был обслужен на месяц ранее, чем в предыдущем году, а уже в ноябре был побит исторический рекорд по пассажиропотоку (2,07 млн человек в 2014 году - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

Красноярский аэропорт в 2017 году начал обслуживание девяти новых прямых авиамаршрутов: в Баку (Азербайджан), Анталию (Турция), Владивосток, Магадан, Читу, Братск (Иркутская область), Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ) и Стрежевой (Томская область).

Кроме того, вырос пассажиропоток на наиболее популярных направлениях: в Москву (перевезено около 877 тыс. пассажиров за год), Санкт-Петербург (97,9 тыс. пассажиров), Новосибирск (87,1 тыс. пассажиров), а также в Симферополь, Екатеринбург, Иркутск, Саратов, Благовещенск и Улан-Удэ.



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