Авиакомпания NordStar весной начнет летать из Норильска в Баку через Самару

15.01.18 06:34

© РИА Новости. Руслан Кривобок

15 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания NordStar с 5 марта 2018 года начнет выполнять рейсы по маршруту Норильск-Самара-Баку-Самара-Норильск, начала продажу билетов на рейс, сообщается на сайте авиакомпании.

Открытие нового рейса увеличит количество полетов авиакомпании из Норильска в Баку до двух рейсов в неделю, отмечается в сообщении: в настоящее время NordStar выполняет рейсы в Баку через Уфу (по пятницам).

Вылет из Норильска в Самару будет выполняться по понедельникам в 14:00, прибытие в аэропорт Самары в 15:20, вылет в Баку в 17:55 с прибытием в 20:30.

Самолет из Баку в Самару будет также вылетать по понедельникам в 22:30 с прибытием в Самару в 01:10 во вторник. Вылет из Самары в Норильск в 03:20, прибытие в Норильск в 10:15.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-737-800.