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15.01.18 07:50

Обвиняемый в убийстве хабаровского спортсмена оставлен под стражей еще на полгода

© РИА Новости. Андрей Старостин
15 января. Interfax-Russia.ru - Предварительное слушание по уголовному делу об убийстве известного спортсмена-пауэрлифтера Андрея Драчева началось в понедельник в Хабаровском краевом суде, оно прошло в закрытом режиме.

"На заседании принято решение о продлении срока содержания под стражей до конца июня 2018 года подсудимому Анару Аллахверанову ", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

Слушание продолжится через неделю, 23 января, уточнили в суде.

Как сообщалось, в убийстве известного спортсмена, совершенном из хулиганских побуждений (п."и" ч.2 ст.105 УК РФ), обвиняется хабаровчанин А.Аллахверанов. За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Известный пауэрлифтер А.Драчев был убит в произошедшей 20 августа 2017 года драке, инициатором которой не был. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве А.Аллахверанов скрылся, но позднее сдался полиции. Он арестован и содержится под стражей.

Следственный комитет возбудил уголовные дела: в связи с гибелью А.Драчева, а также - по статье "халатность" в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили случившееся.

Кроме того, перед судом предстанет бывший полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по Хабаровску. Он был свидетелем драки и также не предотвратил ее. Выяснилось, что страж порядка был приятелем А.Аллахверанова. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).



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