Число пострадавших от отравления в кафе в центре Улан-Удэ выросло за сутки до 112 человек

15.01.18 08:06

© РИА Новости. Андрей Стенин

15 января. Interfax-Russia.ru - Число пострадавших от отравления в кафе "ШулэнДо" в Улан-Удэ выросло за сутки до 112 человек, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" главный врач Территориального центра медицины катастроф по Республике Бурятия (ТЦНК по РБ) Вячеслав Тимкин.

В числе пострадавших - 17 детей. В Республиканской клинической больнице на лечении находится 69 человек, еще один - в Хоринской центральной районной больнице. Сальмонеллез диагностирован у 17 пострадавших.

"Среди госпитализированных - 14 детей и пять беременных женщин. Одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии, у остальных - средняя степень тяжести. Еще 42 человека находятся на амбулаторном лечении, в том числе трое детей", - уточнил В.Тимкин.

По словам главврача ТЦНК по РБ, поскольку инкубационный период у сальмонеллеза может протекать вплоть до 7 дней, то вполне вероятно, что пострадавшие будут обращаться за медицинской помощью до 19 января. Только после этого можно будет говорить о реальном количестве заболевших после посещения кафе "ШулэнДо".

Между тем, вчера отдел по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по городу Улан-Удэ возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Первые пострадавшие обратились в республиканскую клиническую инфекционную больницу за медицинской помощью 10 января с признаками острой кишечной инфекции. При сборе эпидемиологического анамнеза все они посещали в период с 8 по 11 января кафе "ШуленДо" и употребляли в пищу салат "Цезарь" и другие блюда из курицы.