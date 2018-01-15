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15.01.18 08:29
Карантинный режим введен в Саяногорске из-за бешенства у собаки
"В микрорайонах Советский, Центральный, Ленинградский, зона частной застройки "КСРЗ" введены ограничительные мероприятия по бешенству животных. Всем владельцам домашних животных, проживающим на неблагополучной территории, до 25 января необходимо предоставить своих питомцев для вакцинирования", - говорится в сообщении.
В свою очередь, заместитель главы города по экономическим вопросам Анатолий Баранников в эфире местного телевидения уточнил, что собака была заражена бешенством в ноябре прошлого года от лисы во время охоты в Шушенском районе Красноярского края.
В связи с введенным режимом жителям запрещается, в том числе, ввозить и вывозить домашних питомцев в районы, где действует карантин, а также продавать животных и участвовать в различных мероприятиях.
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