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15.01.18 08:34
Власти Крыма планируют передать управление Керченской переправой "Крымским морским портам"
Совет министров Крыма решил ликвидировать ООО "Морская дирекция" (Керчь) - нынешнего оператора переправы. "Одобрить решение министерства транспорта республики Крым (. . .) о ликвидации ООО "Морская дирекция", - говорится в распоряжении крымского правительства, опубликованном на его официальном сайте.
"Переправу планируется передать в управление "Крымским морским портам", - пояснили "Интерфаксу" в Минтрансе Крыма.
По словам представителя Минтранса, процесс будет постепенным, он связан с планируемым вводом Крымского моста и неминуемым снижением после этого пассажиропотока через переправу.
Совмин региона поручил министерствам транспорта и имущественных отношений Крыма обеспечить включение в состав речпубликанского имущества, "оставшегося после удовлетворения требований кредиторов ООО "Морская дирекция", и доложить о выполненной работе до 1 июня текущего года.
ГУП "Крымские морские порты" создано парламентом Крыма в 2014 году. Оно находится в ведении Минтранса республики и имеет восемь филиалов: "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт", "Керченская паромная переправа", "Госгидрография" и "Порт-Терминал".
Как сообщалось, совет министров Крыма в декабре 2015 года сконцентрировал 100% уставного капитала оператора переправы. Ранее, в октябре, автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция" передала в госсобственность крымским властям 85%-ную долю в ООО "Морская дирекция". Компания находится в управлении Минтранса Крыма.
Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") используется для перевозки пассажиров, машин и грузов.
19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.
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