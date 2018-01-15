Удмуртия намерена получить более 3 млрд руб. от приватизации 75% объединенных дорожных предприятий

15.01.18 08:42

© РИА Новости. Илья Питалев

15 января. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии намерены объединить ГУП "Удмуртавтодор" и АО "ДП "Ижевское" и приватизировать 75% акций образовавшейся компании, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Через слияние ГУП УР "Удмуртавтодор" и АО "ДП Ижевское", а также последующую продажу 75% акций образовавшегося предприятия, рассчитываем получить в бюджет более 3 млрд рублей", - написал А.Бречалов на своей странице в соцсети.

Он уточнил, что вырученные средства будут направлены на ремонт дорог.

А.Бречалов также отметил, что в Удмуртии на сегодняшний день работает более 300 государственных и муниципальных предприятий и, по его словам, "мягко говоря, не все они эффективные".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", уставный капитал ГУП "Удмуртавтодор" составляет 179 млн рублей, на конец 2016 года чистые активы компании оценивались в 1 млрд 399,5 млн рублей. В 2016 году предприятие получило 2 млрд 915 млн рублей выручки, незначительно увеличив ее в сравнении с 2015 годом, чистая прибыль выросла в 1,4 раза - до 44,3 млн рублей.

Согласно материалам той же системы, уставный капитал АО "ДП "Ижевское" составляет 357,2 млн рублей, на конец 2016 года чистые активы оценивались в 640 млн рублей. По итогам прошлого года выручка составила 1 млрд 569,8 млн рублей, чистая прибыль - 114,6 млн рублей. 100% акций предприятий находятся в собственности Удмуртской Республики.