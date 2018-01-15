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15.01.18 08:58
Сын экс-губернатора Самарской области стал владельцем 14% голосующих акций Самараэнерго
В результате сделки 12 декабря 2017 года прямым владельцем 563 млн 952,569 тыс. голосующих акций "Самараэнерго" (13,89%) стала компания Ringround Services Limited (Кипр), а Д.Артяков получил право косвенного распоряжения этим пакетом.
До этой сделки Д.Артяков не владел акциями "Самараэнерго".
Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, Д.Артяков является сыном экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова, возглавлявшего регион в 2007-2012 годах.
В настоящее время В.Артяков занимает должность первого заместителя генерального директора ГК "Ростех", сообщается на сайте госкорпорации.
"Самараэнерго" занимается покупкой электроэнергии на оптовом рынке и ее поставкой на розничный рынок Самарской области. За 9 месяцев 2017 года "Самараэнерго" получило 31,2 млрд рублей выручки по РСБУ (рост на 7,1% по отношению к январю-сентябрю 2016 года) и 169,6 млн рублей чистой прибыли (рост на 39%).
Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2017 года, бывший председатель совета директоров "Самараэнерго" Владимир Аветисян владеет 66,36% обыкновенных акций (60,84% в уставном капитале), его бизнес-партнер Александр Розенцвайг - 11,26% обыкновенных акций (11,68% в уставном капитале).
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