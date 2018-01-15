Режим повышенной готовности ввели в Якутии из-за сильных морозов

15.01.18 09:21

© РИА Новости. Яков Андреев

15 января. Interfax-Russia.ru - Якутская территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведена в режим повышенной готовности в связи с сильными морозами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в связи с сильным понижением температуры воздуха существует высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики из-за увеличения нагрузок. Также существует вероятность увеличения количества пожаров в жилом секторе в результате использования нагревательных приборов.

"На автодорогах существует вероятность возникновения ДТП, а также затруднение работы аэропортов из-за морозного тумана", - говорится в сообщении.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии и "Якутскэнерго" поручено обеспечить бесперебойную и надежную работу котельных, объектов электро-, газо- и теплоснабжения, а также быть готовыми к ликвидации возможных аварий.

Министерству образования и науки Якутии поручено обеспечить круглосуточное дежурство в школах, своевременно оповещать родителей, а также совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства республики запретить выезд детей на автомобильном транспорте за пределы мест проживания.

Также главы всех городов и поселков должны обеспечить аварийный запас топливно-энергетических ресурсов для бесперебойной выработки тепла и электроэнергии.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15 января, в 16 населённых пунктах зафиксирована температура ниже 45 градусов. В некоторых поселках наблюдается снижение температуры от 52 до 57 градусов ниже ноля.